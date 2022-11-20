Фотография Ковер DOMESTIC B 2900x2000 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Ковер DOMESTIC B 2900x2000

4.7
Оптовая цена
22 690 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Ковер DOMESTIC B 2900x2000
Ковер DOMESTIC B 2900x2000
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Ковер DOMESTIC B 2900x2000

4.7
22690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Изделие средневорсное, создает ощущение мягкости и комфорта. Подходит для гостиных, спален, детских комнат. Синтетические ковры. Синтетика в составе делает напольные ковры мягче, надежнее, устойчивее к износу. К тому же синтетические нити можно окрашивать в самые невероятные цвета, что в разы расширяет возможности реализации дизайнерских идей.

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Основные характеристики

  • Ширина2000 мм
  • Длина2900 мм
  • Цветсерый, золотой

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Оптовая цена
1600 2300 14990
2000 2900 22690
2400 3400 30790

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