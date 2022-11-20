Фотография Ковер DOMESTIC C 1600x2300 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Ковер DOMESTIC C 1600x2300

4.1
Оптовая цена
14 990 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Ковер DOMESTIC C 1600x2300
Ковер DOMESTIC C 1600x2300
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Ковер DOMESTIC C 1600x2300

4.1
14990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Изделие средневорсное, создает ощущение мягкости и комфорта. Подходит для гостиных, спален, детских комнат. Синтетические ковры. Синтетика в составе делает напольные ковры мягче, надежнее, устойчивее к износу. К тому же синтетические нити можно окрашивать в самые невероятные цвета, что в разы расширяет возможности реализации дизайнерских идей.

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Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Длина2300 мм
  • Цветсерый

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Оптовая цена
1600 2300 14990
2000 2900 22690
2400 3400 30790

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