Фотография Ковер DOMESTIC D 4000x3000 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Ковер DOMESTIC D 4000x3000

4.2
Оптовая цена
41 890 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Ковер DOMESTIC D 4000x3000
Ковер DOMESTIC D 4000x3000
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Ковер DOMESTIC D 4000x3000

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41890 ₽
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Характеристики товара

Описание

Изделие средневорсное, создает ощущение мягкости и комфорта. Подходит для гостиных, спален, детских комнат. Синтетические ковры. Синтетика в составе делает напольные ковры мягче, надежнее, устойчивее к износу. К тому же синтетические нити можно окрашивать в самые невероятные цвета, что в разы расширяет возможности реализации дизайнерских идей.

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Основные характеристики

  • Ширина3000 мм
  • Длина4000 мм
  • Цветсерый

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Оптовая цена
1600 230014990
2000 2900 22690
2400 340030790
3000 400041890

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