Фотография Ковер GYPSY от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Ковер GYPSY

4.3
Оптовая цена
37 790 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Ковер GYPSY
Ковер GYPSY
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Ковер GYPSY

4.3
37790 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Длина2300 мм

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