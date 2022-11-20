Фотография Ковер GYPSY 300 x 400 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Ковер GYPSY 300 x 400

4.4
Оптовая цена
139 290 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Ковер GYPSY 300 x 400
Ковер GYPSY 300 x 400
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Ковер GYPSY 300 x 400

4.4
139290 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина3000 мм
  • Длина4000 мм
  • Цветсерый

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