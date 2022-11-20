Фотография Ковер хлопковый белый ВОЗДУШНЫЕ ДЮНЫ от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Ковер хлопковый белый ВОЗДУШНЫЕ ДЮНЫ

4.5
Оптовая цена
24 290 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Ковер хлопковый белый ВОЗДУШНЫЕ ДЮНЫ
Ковер хлопковый белый ВОЗДУШНЫЕ ДЮНЫ
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Ковер хлопковый белый ВОЗДУШНЫЕ ДЮНЫ

4.5
24290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Ковер на пол белый "Воздушные дюны" 140х200 см. Стильный белый цвет подчеркивает оригинальный дизайн изделия. Для производства был использован 100% хлопок. Эту модель можно разместить в гостиную, в детскую, в кабинет, в спальню, на дачу. Особенно выигрышно изделие будет смотреться в помещении, в котором преобладают стили модерн, скандинавский, современный. Текстиль украшает интерьер, а также создает комфортную обстановку дома.

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Основные характеристики

  • Материалхлопок
  • Ширина1400 мм
  • Вес4.18 кг
  • Глубина2000 мм
  • Цветбелый
  • Высота10 мм

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