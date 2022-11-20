Фотография Ковер хлопковый красный ЗЕМНАЯ САВАННА от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Ковер хлопковый красный ЗЕМНАЯ САВАННА

4.4
Оптовая цена
22 590 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Ковер хлопковый красный ЗЕМНАЯ САВАННА
Ковер хлопковый красный ЗЕМНАЯ САВАННА
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Ковер хлопковый красный ЗЕМНАЯ САВАННА

4.4
22590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Ковер на пол красный "Земная саванна" 170х240 см. Стильный бордовый цвет подчеркивает оригинальный дизайн изделия. Для производства был использован 100% хлопок. Эту модель можно разместить в гостиную, в детскую, в кабинет, в спальню, на дачу. Особенно выигрышно изделие будет смотреться в помещении, в котором преобладают стили модерн, скандинавский, современный. Текстиль украшает интерьер, а также создает комфортную обстановку дома.

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Основные характеристики

  • Материалхлопок
  • Ширина1700 мм
  • Вес5.5 кг
  • Глубина2400 мм
  • Цветкрасный
  • Высота10 мм

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