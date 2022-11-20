Ковер MARMO 2900x2000
42890 ₽
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Стильный ковер Marmo для вашего дома имеет специальное грязеотталкивающее покрытие, а противоскользящая основа обеспечивает удобство и безопасность для всей семьи. Материал изготовления – полипропилен высокого качества, поэтому вы можете быть уверены в длительном сроке службы изделия при правильном и своевременном уходе за ним.
|Длинамм
|Ширинамм
|Оптовая цена₽
|1400
|2000
|23290
|1600
|2300
|25490
|2000
|2900
|42890
|2400
|3400
|54190
|3000
|4000
|101290