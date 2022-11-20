Фотография Ковер MARMO 3400x2400 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Ковер MARMO 3400x2400

4.3
Оптовая цена
54 190 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Ковер MARMO 3400x2400
Ковер MARMO 3400x2400
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Ковер MARMO 3400x2400

4.3
54190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Стильный ковер Marmo для вашего дома имеет специальное грязеотталкивающее покрытие, а противоскользящая основа обеспечивает удобство и безопасность для всей семьи. Материал изготовления – полипропилен высокого качества, поэтому вы можете быть уверены в длительном сроке службы изделия при правильном и своевременном уходе за ним.

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Основные характеристики

  • Ширина2400 мм
  • Длина3400 мм
  • Цветсерый

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Оптовая цена
1400 2000 23290
1600 2300 25490
2000 2900 42890
2400 3400 54190
3000 4000101290

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