Фотография Ковер прямоугольный фиолетовый ТЕЛЬЯЖ от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Ковер прямоугольный фиолетовый ТЕЛЬЯЖ

4.4
Оптовая цена
53 690 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Ковер прямоугольный фиолетовый ТЕЛЬЯЖ
Ковер прямоугольный фиолетовый ТЕЛЬЯЖ
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Ковер прямоугольный фиолетовый ТЕЛЬЯЖ

4.4
53690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Присмотритесь внимательнее на изысканный декор, на аккуратный орнамент, на высокое качество материала. Все это делает данную модель невероятной! Если вам важно тщательно продумать приятный и изысканный интерьер, привнести в него актуальные элементы, то обязательно обратите внимание на это изделие! В качестве главного материала изготовления тут выбран материал хлопок. Соотвтественно вы будьте уверены в том, что ковер прослужит продолжительное время и достойно.

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Основные характеристики

  • Материалхлопок, шерсть
  • Ширина1600 мм
  • Вес3 кг
  • Глубина2300 мм

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