Ковер прямоугольный фиолетовый ТЕЛЬЯЖ
53690 ₽
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Присмотритесь внимательнее на изысканный декор, на аккуратный орнамент, на высокое качество материала. Все это делает данную модель невероятной! Если вам важно тщательно продумать приятный и изысканный интерьер, привнести в него актуальные элементы, то обязательно обратите внимание на это изделие! В качестве главного материала изготовления тут выбран материал хлопок. Соотвтественно вы будьте уверены в том, что ковер прослужит продолжительное время и достойно.