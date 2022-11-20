Ковер прямоугольный серо-голубой OMBRE
27090 ₽
Скачайте предложение по этому товару
Ребёнку будет намного комфортнее ползать, сидеть и играть на теплом, мягком, красивом ковре. Большое разнообразие форм, цветовых решений, рисунков и текстур позволят подобрать ковёр для любого стиля. А дети, несомненно, будут в восторге от ковриков в форме печенья, облачка, сердечка или кораблика! Считаете что ковры собирают пыль? С нашими коврами этой проблемы не существует, просто сверните его и постирайте в машинке!