Фотография Ковер прямоугольный серо-голубой OMBRE от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Ковер прямоугольный серо-голубой OMBRE

4.5
Оптовая цена
27 090 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Ковер прямоугольный серо-голубой OMBRE
Ковер прямоугольный серо-голубой OMBRE
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Ковер прямоугольный серо-голубой OMBRE

4.5
27090 ₽
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Характеристики товара

Описание

Ребёнку будет намного комфортнее ползать, сидеть и играть на теплом, мягком, красивом ковре. Большое разнообразие форм, цветовых решений, рисунков и текстур позволят подобрать ковёр для любого стиля. А дети, несомненно, будут в восторге от ковриков в форме печенья, облачка, сердечка или кораблика! Считаете что ковры собирают пыль? С нашими коврами этой проблемы не существует, просто сверните его и постирайте в машинке!

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Основные характеристики

  • Материалхлопок
  • Ширина1200 мм
  • Вес4.5 кг
  • Глубина1600 мм
  • Цветсерый
  • Высота15 мм

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