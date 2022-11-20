Характеристики товара
Описание
GALAXY – ковер для тех, кто любит яркую жизнь!
Обычно шерстяные ковры обладают более приглушёнными расцветками. Но с этом ковром вам не придётся выбирать между теплом и красочностью. Натуральная шерсть согреет ваши ноги, в то время как солнечные цвета поднимут настроение и взбодрят интерьер. Настоящий витамин D для дома!
Обратите внимание на рисунки. Они похожи на масляные картины. Такие точно приведут в восторг детей, да и в любой комнате будут хороши, если интерьер в современном стиле. Абстракция ни к чему не обязывает – смело сочетайте с чем хотите и даже вешайте на стену в качестве декора.
И конечно, трогать ковер GALAXY очень приятно! Это именно из-за натуральных шерстяных волокон в составе, а ещё, из-за густого высокого ворса в целых 8 мм. Просто блаженство для любителей ходить босиком!
Если вы скучаете по тёплым и беззаботным дням, поселите лето в своём доме. Ковер GALAXY создан для тех, кто выбирает оптимизм, уют и яркость в одном флаконе!
Основные характеристики
- Высота8 мм
- Ширина1600 мм
- Длина2300 мм
- Плотность860000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт