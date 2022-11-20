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Ковёр шерстяной «GALAXY»

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Характеристики товара

Описание

GALAXY – ковер для тех, кто любит яркую жизнь!

Обычно шерстяные ковры обладают более приглушёнными расцветками. Но с этом ковром вам не придётся выбирать между теплом и красочностью. Натуральная шерсть согреет ваши ноги, в то время как солнечные цвета поднимут настроение и взбодрят интерьер. Настоящий витамин D для дома!

Обратите внимание на рисунки. Они похожи на масляные картины. Такие точно приведут в восторг детей, да и в любой комнате будут хороши, если интерьер в современном стиле. Абстракция ни к чему не обязывает – смело сочетайте с чем хотите и даже вешайте на стену в качестве декора.

И конечно, трогать ковер GALAXY очень приятно! Это именно из-за натуральных шерстяных волокон в составе, а ещё, из-за густого высокого ворса в целых 8 мм. Просто блаженство для любителей ходить босиком!

Если вы скучаете по тёплым и беззаботным дням, поселите лето в своём доме. Ковер GALAXY создан для тех, кто выбирает оптимизм, уют и яркость в одном флаконе!

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Основные характеристики

  • Высота8 мм
  • Ширина1600 мм
  • Длина2300 мм
  • Плотность860000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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