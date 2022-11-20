Фотография Ковер STITCH 200 x 290 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Ковер STITCH 200 x 290

4.9
Оптовая цена
63 590 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Ковер STITCH 200 x 290
Ковер STITCH 200 x 290
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Ковер STITCH 200 x 290

4.9
63590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Ковер в этническом стиле. Красивая модель с оригинальной рельефной текстурой, производится из мягкого 100% полиэстера. Приятное на ощупь изделие обладает интересной фактурой и удивительной мягкостью, в эксплуатации не вызывает проблем, легко чистится в домашних условиях. Дизайн в этническом стиле украшает стильная бахрома, благодаря чему ковер смотрится еще интереснее и эффектней.

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Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина2900 мм

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Оптовая цена
800150012990
2000 290062890
2400 3400 87090

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