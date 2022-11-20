Ковер STITCH 240 x 340
87090 ₽
Скачайте предложение по этому товару
Ковер в этническом стиле. Красивая модель с оригинальной рельефной текстурой, производится из мягкого 100% полиэстера. Приятное на ощупь изделие обладает интересной фактурой и удивительной мягкостью, в эксплуатации не вызывает проблем, легко чистится в домашних условиях. Дизайн в этническом стиле украшает стильная бахрома, благодаря чему ковер смотрится еще интереснее и эффектней.
|Длинамм
|Ширинамм
|Оптовая цена₽
|800
|1500
|12990
|2000
|2900
|62890
|2400
|3400
|87090