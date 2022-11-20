Товар в корзине. Перейти
Коврик махровый ESRA, 700 x 500, белый - фото 1

Коврик махровый ESRA, 700 x 500, белый

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Коврик махровый ESRA, 700 x 500, зеленый
Коврик махровый ESRA, 700 x 500, зеленый
Следующий Коврик LIKYA, 700 x 500, розовый
Коврик махровый ESRA, 700 x 500, зеленый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Длина700 мм
  • Материалхлопок
  • Цветбелый
Другие товары из разделаковрики
Настоящее фото товара Коврик махровый ESRA, 700 x 500, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
690
Оптовая цена
11

Коврик махровый ESRA, 700 x 500, розовый

Настоящее фото товара Коврик махровый ESRA, 700 x 500, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
690
Оптовая цена
7

Коврик махровый ESRA, 700 x 500, сиреневый

Настоящее фото товара Коврик махровый ESRA, 700 x 500, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
690
Оптовая цена
8

Коврик махровый ESRA, 700 x 500, бежевый

Настоящее фото товара Коврик LIKYA, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
14

Коврик LIKYA, коричневый

Настоящее фото товара Коврик LIKYA, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
15

Коврик LIKYA, голубой

Настоящее фото товара Коврик LIKYA, абрикосовый, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
15

Коврик LIKYA, абрикосовый

Настоящее фото товара Коврик LIKYA, серый, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
5

Коврик LIKYA, серый

Настоящее фото товара Коврик LIKYA, персиковый, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
14

Коврик LIKYA, персиковый

Настоящее фото товара Коврик LIKYA, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
10

Коврик LIKYA, зеленый

Настоящее фото товара Коврик LIKYA, белый, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
15

Коврик LIKYA, белый