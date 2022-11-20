Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Длина700 мм
- Материалхлопок
- Цветрозовый
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Коврик махровый ESRA, 700 x 500, бежевый
Коврик махровый ESRA, 700 x 500, зеленый
Коврик махровый ESRA, 700 x 500, белый
Коврик LIKYA, 700 x 500, розовый
Коврик LIKYA, коричневый
Коврик LIKYA, голубой
Коврик LIKYA, абрикосовый
Коврик LIKYA, серый
Коврик LIKYA, персиковый
Коврик LIKYA, зеленый