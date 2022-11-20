Ковролин Antrim

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Характеристики товара

Описание

Состав ворса: 100% полиамид

Высота ворса: 5 мм

Класс износостойкости: 32

Цена за 1 м. кв.. Рулон 4 м / 25 м. пог.

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