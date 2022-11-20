Характеристики товара
Описание
Состав ворса: 100% полиамид
Высота ворса: 5,6 мм
Класс износостойкости: 32
Цена за 1 м. кв.. Рулон 4 м / 25 м. пог.
Состав ворса: 100% полиамид
Высота ворса: 5,6 мм
Класс износостойкости: 32
Цена за 1 м. кв.. Рулон 4 м / 25 м. пог.
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Столешница слэб №6
Столешница слэб №5