Ковролин London Line

12 оценок

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Ковролин London Line

4.3
6 190 ₽
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Характеристики товара

Описание

Тип ворса: петлевой

Состав: 100% РА

Основа: битум

Ковровая плитка 50*50 см, 6 м2 в уп., цена указана от 1 кв.м

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