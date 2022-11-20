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Тип ворса: петлевой
Состав: 100% РА
Основа: битум
Ковровая плитка 50*50 см, 6 м2 в уп., цена указана от 1 кв.м
Стул Halmar K284, бежевый
Стул Halmar K274, темно-серый
Стул Halmar K273, темно-серый
Стул Halmar K227, светло-серый
Стул Halmar K226, светло-серый
Стол СКАНДИ раскладной, шпон ореха
Ковролин Cuba Line
Ковролин Rossini
Ковролин Antrim
Ковролин Blitz