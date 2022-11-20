Характеристики товара
Описание
Состав ворса: 100% полиамид
Высота ворса: 4,2 мм
Класс износостойкости: 33
Цена за 1 м. кв.. Рулон 4 м / 25 м. пог.
Состав ворса: 100% полиамид
Высота ворса: 4,2 мм
Класс износостойкости: 33
Цена за 1 м. кв.. Рулон 4 м / 25 м. пог.
Стул Ститч, вельвет темно-бирюзовый
Подвесной светильник Cerezo №2
Подвесной светильник Cerezo №3
Подвесной светильник Cerezo №4
Подвесной светильник Cerezo №5
Подвесной светильник Cerezo №6
Подвесной светильник Gelid №1
Подвесной светильник Gelid №2
Диван Манго 2.0, 200
Диван Манго 2.0, 180