Ковролин Twin

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Характеристики товара

Описание

Состав ворса: 100% полиамид

Высота ворса: 3,2 мм

Класс износостойкости: 33

Цена за 1 м. кв.. Рулон 4 м / 25 м. пог.

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