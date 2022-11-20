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Кожаный диван Чикаго

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина1060/1660/2020 мм
  • Глубина950 мм

Варианты размеров

Наименование Размеры, мм Стоимость, руб
Кресло 1060*950*840 69950
Диван двухместный 1660*950*840 81890
Диван трехместный 2020*950*840 96490

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