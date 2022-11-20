Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина1060/1660/2020 мм
- Глубина950 мм
|Наименование
|Размеры, мм
|Стоимость, руб
|Кресло
|1060*950*840
|69950
|Диван двухместный
|1660*950*840
|81890
|Диван трехместный
|2020*950*840
|96490
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