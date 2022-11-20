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Кожаный диван Elkan - фото 1Кожаный диван Elkan - фото 2

Кожаный диван Elkan

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Ширина840 мм
  • Длина1820/2120 мм
  • Материал каркасадерево, металл
  • Материал сиденьякожа
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияЕвропа

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