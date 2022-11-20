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Кожаный диван Heil

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Диван Oxford
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Диван Oxford

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина1050 мм
  • Длина2300 мм
  • Материал каркасадерево, металл
  • Материал сиденьякожа
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияЕвропа

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