Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота650 мм
- Ширина1040 мм
- Длина2460 мм
- Материал каркасадерево, металл
- Материал сиденьякожа
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияЕвропа
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