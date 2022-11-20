Характеристики товара
Описание
Пододеяльник: 145 x 210 см
Простыня: 150 x 215 см
Наволочка: 50 x 70 см (1 шт.)
Плотность: 125 г/м2
Пододеяльник: 145 x 210 см
Простыня: 150 x 215 см
Наволочка: 50 x 70 см (1 шт.)
Плотность: 125 г/м2
КПБ 1.5, бязь (отбелка)
КПБ 2.0 сп, бязь (отбелка)
КПБ 2.0 сп, бязь 125гр (отбелка)
КПБ 1.5 сп, сатин 135гр
КПБ 1.5 сп, сатин страйп 135гр
КПБ 1.5 сп, сатин
КПБ 1.5 сп, сатин страйп
КПБ 2.0 сп, сатин 135гр
КПБ 2.0 сп, сатин
КПБ Евро, сатин страйп 135гр
Бант 04
Подстолье из нержавеющей стали 1084ЕМ
Подстолье хромированное 1288
Полотенце для ног белое 500
Полотенце махровое белое 30x50
Полотенце махровое белое 70x140
КПБ 2.0 сп, бязь (отбелка)
Люстра Beatrix 21
Стол Слуга прикроватный
Полукресло Мартин