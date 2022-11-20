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КПБ 1.5, бязь 125гр (отбелка) - фото 1

КПБ 1.5, бязь 125гр (отбелка)

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Характеристики товара

Описание

Пододеяльник: 145 x 210 см

Простыня: 150 x 215 см

Наволочка: 50 x 70 см (1 шт.)

Плотность: 125 г/м2

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