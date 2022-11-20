Характеристики товара
Описание
Пододеяльник: 145 x 210 см
Простыня: 150 x 215 см
Наволочка: 50 x 70 см (1 шт.)
Плотность: 135 г/м2
Пододеяльник: 145 x 210 см
Простыня: 150 x 215 см
Наволочка: 50 x 70 см (1 шт.)
Плотность: 135 г/м2
КПБ 1.5, бязь 125гр (отбелка)
КПБ 1.5, бязь (отбелка)
КПБ 2.0 сп, бязь (отбелка)
КПБ 2.0 сп, бязь 125гр (отбелка)
КПБ 1.5 сп, сатин страйп 135гр
КПБ 1.5 сп, сатин
КПБ 1.5 сп, сатин страйп
КПБ 2.0 сп, сатин 135гр
КПБ 2.0 сп, сатин
КПБ Евро, сатин страйп 135гр
Фартук официанта 03
Фартук официанта 04
Подстолье чугунное 1024
Подстолье металлическое 1238
Вешалка напольная Hedgehog, черная, мрамор
Торшер Grace
Стол консольный Хельга 2
Кресло Монако
Стол пластиковый плетеный Riva
Стол пластиковый плетеный Riva темный