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КПБ 1.5 сп, сатин 135гр - фото 1

КПБ 1.5 сп, сатин 135гр

12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Пододеяльник: 145 x 210 см

Простыня: 150 x 215 см

Наволочка: 50 x 70 см (1 шт.)

Плотность: 135 г/м2

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