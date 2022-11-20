Характеристики товара
Описание
Пододеяльник: 145 x 210 см
Простыня: 150 x 215 см
Наволочка: 70 x 70 см (1 шт.)
Плотность: 135 г/м2
Пододеяльник: 145 x 210 см
Простыня: 150 x 215 см
Наволочка: 70 x 70 см (1 шт.)
Плотность: 135 г/м2
КПБ 1.5, бязь 125гр (отбелка)
КПБ 1.5, бязь (отбелка)
КПБ 2.0 сп, бязь (отбелка)
КПБ 2.0 сп, бязь 125гр (отбелка)
КПБ 1.5 сп, сатин 135гр
КПБ 1.5 сп, сатин страйп 135гр
КПБ 1.5 сп, сатин
КПБ 2.0 сп, сатин 135гр
КПБ 2.0 сп, сатин
КПБ Евро, сатин страйп 135гр
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