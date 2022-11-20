Товар в корзине. Перейти
КПБ 1.5 сп, сатин страйп - фото 1

КПБ 1.5 сп, сатин страйп

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории КПБ 1.5 сп, сатин
КПБ 1.5 сп, сатин
Следующий КПБ 2.0 сп, сатин 135гр
КПБ 1.5 сп, сатин

Характеристики товара

Описание

Пододеяльник: 145 x 210 см

Простыня: 150 x 215 см

Наволочка: 70 x 70 см (1 шт.)

Плотность: 135 г/м2

Скачать инструкцию по эксплуатации

Похожие товары

Настоящее фото товара КПБ 1.5, бязь 125гр (отбелка), произведённого компанией ChiedoCover
1 050
Оптовая цена
9

КПБ 1.5, бязь 125гр (отбелка)

Настоящее фото товара КПБ 1.5, бязь (отбелка), произведённого компанией ChiedoCover
1 890
Оптовая цена
5

КПБ 1.5, бязь (отбелка)

Настоящее фото товара КПБ 2.0 сп, бязь (отбелка), произведённого компанией ChiedoCover
1 450
Оптовая цена
10

КПБ 2.0 сп, бязь (отбелка)

Настоящее фото товара КПБ 2.0 сп, бязь 125гр (отбелка), произведённого компанией ChiedoCover
1 550
Оптовая цена
5

КПБ 2.0 сп, бязь 125гр (отбелка)

Настоящее фото товара КПБ 1.5 сп, сатин 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
12

КПБ 1.5 сп, сатин 135гр

Настоящее фото товара КПБ 1.5 сп, сатин страйп 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
2 350
Оптовая цена
5

КПБ 1.5 сп, сатин страйп 135гр

Настоящее фото товара КПБ 1.5 сп, сатин, произведённого компанией ChiedoCover
2 350
Оптовая цена
10

КПБ 1.5 сп, сатин

Настоящее фото товара КПБ 2.0 сп, сатин 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
2 790
Оптовая цена
15

КПБ 2.0 сп, сатин 135гр

Настоящее фото товара КПБ 2.0 сп, сатин, произведённого компанией ChiedoCover
2 950
Оптовая цена
5

КПБ 2.0 сп, сатин

Настоящее фото товара КПБ Евро, сатин страйп 135гр, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
13

КПБ Евро, сатин страйп 135гр

С этим товаром покупают
Чехол 71 PremiumНастоящее фото товара Чехол 71 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
15

Чехол 71 Premium

Чехол 72 PremiumНастоящее фото товара Чехол 72 Premium, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
9

Чехол 72 Premium

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1013, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена
13

Подстолье чугунное 1013

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1281, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена
11

Подстолье чугунное 1281

В наличии 30 шт.
Стул Bonnie PK35 пэчворк с деревянными ножкамиНастоящее фото товара Стул Bonnie PK35 пэчворк с деревянными ножками, произведённого компанией ChiedoCover
6 000
Оптовая цена
12

Стул Bonnie PK35 пэчворк с деревянными ножками

В наличии 48 шт.
Вешалка напольная Альберо R11 венгеНастоящее фото товара Вешалка напольная Альберо R11 венге, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена
11

Вешалка напольная Альберо R11 венге

Стол консольный Классика 1Настоящее фото товара Стол консольный Классика 1, произведённого компанией ChiedoCover
от43 290
Оптовая цена
14

Стол консольный Классика 1

Кресло БэнксНастоящее фото товара Кресло Бэнкс, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
8

Кресло Бэнкс

Стол Айриш соломенныйНастоящее фото товара Стол Айриш соломенный, произведённого компанией ChiedoCover
от50 090
Оптовая цена
5

Стол Айриш соломенный

Стол ЭспрессоНастоящее фото товара Стол Эспрессо, произведённого компанией ChiedoCover
от56 190
Оптовая цена
11

Стол Эспрессо

Другие товары из разделамебель для спальни
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 29011
6 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 22 шт.
Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от202 290
Оптовая цена
8

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден

Кофейный стол из массива сосны БаденНастоящее фото товара Кофейный стол из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от206 890
Оптовая цена
9

Кофейный стол из массива сосны Баден