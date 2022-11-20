Характеристики товара
Описание
Пододеяльник: 180 x 215 см
Простыня: 180 x 215 см
Наволочка: 50 x 70 см (2 шт.)
Плотность: 125 г/м2
Пододеяльник: 180 x 215 см
Простыня: 180 x 215 см
Наволочка: 50 x 70 см (2 шт.)
Плотность: 125 г/м2
КПБ 1.5, бязь 125гр (отбелка)
КПБ 1.5, бязь (отбелка)
КПБ 2.0 сп, бязь 125гр (отбелка)
КПБ 1.5 сп, сатин 135гр
КПБ 1.5 сп, сатин страйп 135гр
КПБ 1.5 сп, сатин
КПБ 1.5 сп, сатин страйп
КПБ 2.0 сп, сатин 135гр
КПБ 2.0 сп, сатин
КПБ Евро, сатин страйп 135гр
Бант 10
Бант 11
Подстолье из нержавеющей стали 1268ЕМ
Полотенце для ног белое 500
Полотенце махровое белое 30x50
Полотенце махровое белое 70x140
КПБ 1.5, бязь 125гр (отбелка)
Вешалка напольная Clam белая, мрамор
Люстра Beatrix 8
Стол Слуга круглый