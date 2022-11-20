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Кремовая подушка для стула Tolix

Артикул: CH-034-742
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Благодаря мягкой магнитной подушке из экокожи можно не только освежить дизайн интерьера, привнеся в него новые оттенки цветов, но и повысить ощущения комфортности на металлических стульях Tolix, которые были разработаны французским дизайнером Ксавье Пошаром. Именно он открыл метод гальванизации, защищающий металлические изделия от ржавчины, и стал основателем всемирно известного бренда.

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Основные характеристики

  • Ширина310 мм
  • Высота20 мм
  • Глубина315 мм
  • Вес0.4 кг
  • ОбивкаИскуственная кожа
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