Характеристики товара
Описание
Благодаря мягкой магнитной подушке из экокожи можно не только освежить дизайн интерьера, привнеся в него новые оттенки цветов, но и повысить ощущения комфортности на металлических стульях Tolix, которые были разработаны французским дизайнером Ксавье Пошаром. Именно он открыл метод гальванизации, защищающий металлические изделия от ржавчины, и стал основателем всемирно известного бренда.
Основные характеристики
- Ширина310 мм
- Высота20 мм
- Глубина315 мм
- Вес0.4 кг
- ОбивкаИскуственная кожа