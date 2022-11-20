Характеристики товара
Описание
Ширина: 890 мм
Глубина: 820 мм
Высота: 800 мм
Ширина: 890 мм
Глубина: 820 мм
Высота: 800 мм
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Карнавал сиреневое + синее
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Кружка Афродита
Стеллаж 17
Люстра подвесная Вегас
Бра Настенный Элиза
Вешалка Верона ДК
Подсветка Raphael бронза
Светильник подвесной KH01123
Светильник подвесной KH01122
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден