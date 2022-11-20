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Кресло 06-3069 - фото 1Кресло 06-3069 - фото 2

Кресло 06-3069

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Характеристики товара

Описание

Ширина: 900 мм

Глубина: 900 мм

Высота: 880 мм

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Популярные варианты обивки

Кресло 06-3069 - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло 06-3069 - обивка в цвете 0909
Кресло 06-3069 - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло 06-3069 - обивка в цвете LilacLilac
Кресло 06-3069 - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло 06-3069 - обивка в цвете CreamCream
Кресло 06-3069 - обивка в цвете 666666
Кресло 06-3069 - обивка в цвете 0404
Кресло 06-3069 - обивка в цвете ecruecru
Кресло 06-3069 - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло 06-3069 - обивка в цвете 1414
Кресло 06-3069 - обивка в цвете 88
Кресло 06-3069 - обивка в цвете 4141
Кресло 06-3069 - обивка в цвете 2626
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