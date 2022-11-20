Характеристики товара
Описание
Для ценителей активного отдыха возле речки на море или горнолыжном курорте, а также для любителей рыбалки и охоты, прекрасным приобретением будет лежаки надувные. Компактность в сложенном виде дает возможность перевозить их в любое место. Для сборки данной модели вам понадобятся считаные минуты. Такая мебель обеспечит комфорт и полноценный отдых, станет незаменимым в походах на природу.
Данные модели изготовлены из качественного водонепроницаемого материала и выдерживаю низкие и высокие температуры. Лежак надувной безопасен в эксплуатации и создает обстановку комфорта и особенного современного стиля.
Обратившись в наш интернет-магазин, вам помогут определиться с выбором, порекомендуют лучшее исходя из ваших предпочтений. В ассортименте имеются разные модели с огромным выбором цветовой гаммы, что удовлетворит самого требовательного покупателя.
Основные характеристики
Материал, размеры, цвет изделия могут быть любыми