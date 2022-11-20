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          Фотография Кресло Airpuff от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

          Кресло Airpuff

          4.5
          Оптовая цена
          от 2 090 ₽
          При покупке от 10 шт
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          Кресло Airpuff
          Кресло Airpuff
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          Характеристики товара

          Описание

          Для ценителей активного отдыха возле речки на море или горнолыжном курорте, а также для любителей рыбалки и охоты, прекрасным приобретением будет лежаки надувные. Компактность в сложенном виде дает возможность перевозить их в любое место. Для сборки данной модели вам понадобятся считаные минуты. Такая мебель обеспечит комфорт и полноценный отдых, станет незаменимым в походах на природу.

          Данные модели изготовлены из качественного водонепроницаемого материала и выдерживаю низкие и высокие температуры. Лежак надувной безопасен в эксплуатации и создает обстановку комфорта и особенного современного стиля.

          Обратившись в наш интернет-магазин, вам помогут определиться с выбором, порекомендуют лучшее исходя из ваших предпочтений. В ассортименте имеются разные модели с огромным выбором цветовой гаммы, что удовлетворит самого требовательного покупателя.

          Основные характеристики

          Материал, размеры, цвет изделия могут быть любыми

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