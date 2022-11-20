Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1050 мм
- Длина770 мм
- Глубина920 мм
- Цветзеленый
Кресло Артис королевский синий
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Стул Марс, микрофибра цвет горчичный, ножки металл
Подстолье чугунное 4076
Подставка для ног Лоредо
Кресло Честер В
Кресло Честер Че
Кресло Носта Но
Кресло Ретро РТ
Кресло Оттоман
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден