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Кресло Альба, изумруд - фото 1

Кресло Альба, изумруд

9 оценок
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Кресло Альба, синий, с узором №2
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Кресло Альба, синий, с узором №2

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Длина770 мм
  • Глубина920 мм
  • Цветзеленый

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