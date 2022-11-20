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Кресло Альба, красный, с узором - фото 1

Кресло Альба, красный, с узором

14 оценок
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Кресло Альба, синий, с узором
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Кресло Альба, синий, с узором

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Длина770 мм
  • Глубина920 мм
  • Цветкрасный

Популярные варианты обивки

Кресло Альба, красный, с узором - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Альба, красный, с узором - обивка в цвете 0909
Кресло Альба, красный, с узором - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Альба, красный, с узором - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Альба, красный, с узором - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Альба, красный, с узором - обивка в цвете CreamCream
Кресло Альба, красный, с узором - обивка в цвете 666666
Кресло Альба, красный, с узором - обивка в цвете 0404
Кресло Альба, красный, с узором - обивка в цвете ecruecru
Кресло Альба, красный, с узором - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Альба, красный, с узором - обивка в цвете 1414
Кресло Альба, красный, с узором - обивка в цвете 88
Кресло Альба, красный, с узором - обивка в цвете 4141
Кресло Альба, красный, с узором - обивка в цвете 2626
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