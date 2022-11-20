Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1050 мм
- Длина770 мм
- Глубина920 мм
- Цветкрасный
Кресло Артис королевский синий
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Подстолье чугунное 1044
Полукресло Кайя
Кресло кровать Женева
Подставка для ног Туман
Кресло Квадрат
Кресло Бонд
Кресло Жемчуг
Кресло Роза
Кресло Маиро
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден