Товар в корзине. Перейти
Кресло Альба, синий, с узором №2 - фото 1

Кресло Альба, синий, с узором №2

14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Альба, красный, с узором
Кресло Альба, красный, с узором
Следующий Кресло Альба, изумруд
Кресло Альба, красный, с узором

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Длина770 мм
  • Глубина920 мм
  • Цветсиний

Популярные варианты обивки

Кресло Альба, синий, с узором №2 - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Альба, синий, с узором №2 - обивка в цвете 0909
Кресло Альба, синий, с узором №2 - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Альба, синий, с узором №2 - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Альба, синий, с узором №2 - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Альба, синий, с узором №2 - обивка в цвете CreamCream
Кресло Альба, синий, с узором №2 - обивка в цвете 666666
Кресло Альба, синий, с узором №2 - обивка в цвете 0404
Кресло Альба, синий, с узором №2 - обивка в цвете ecruecru
Кресло Альба, синий, с узором №2 - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Альба, синий, с узором №2 - обивка в цвете 1414
Кресло Альба, синий, с узором №2 - обивка в цвете 88
Кресло Альба, синий, с узором №2 - обивка в цвете 4141
Кресло Альба, синий, с узором №2 - обивка в цвете 2626
Смотреть полный каталог обивок

Похожие товары

Кресло Артис королевский синийНастоящее фото товара Кресло Артис королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99017
29 990 ₽Оптовая цена
12

Кресло Артис королевский синий

В наличии 29 шт.
Кресло Харис пыльно-розовыйНастоящее фото товара Кресло Харис пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Харис пыльно-розовый

Кресло Харис синийНастоящее фото товара Кресло Харис синий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Харис синий

Кресло Харис серыйНастоящее фото товара Кресло Харис серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Харис серый

Кресло Колумбия оранжевыйНастоящее фото товара Кресло Колумбия оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Колумбия оранжевый

В наличии 18 шт.
Кресло Колумбия пыльно-голубоеНастоящее фото товара Кресло Колумбия пыльно-голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Колумбия пыльно-голубое

В наличии 6 шт.
Кресло Карнавал бежевый + темно-серыйНастоящее фото товара Кресло Карнавал бежевый + темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99024
12 990 ₽Оптовая цена
97Хит

Кресло Карнавал бежевый + темно-серый

В наличии 15 шт.
Кресло Манго, вельвет, мятноеНастоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, мятное, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99040
40 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Манго, вельвет, мятное

В наличии 39 шт.
Кресло Манго, вельвет, оливковоеНастоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99040
40 990 ₽Оптовая цена
6

Кресло Манго, вельвет, оливковое

В наличии 44 шт.
Кресло Кристи оливковоеНастоящее фото товара Кресло Кристи оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19049
15 990 ₽Оптовая цена
5

Кресло Кристи оливковое

В наличии 32 шт.
С этим товаром покупают
Полукресло Самбука экокожаНастоящее фото товара Полукресло Самбука экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99013
11 390 ₽
11

Полукресло Самбука экокожа

Настоящее фото товара Подставка для ног Толидо, произведённого компанией ChiedoCover
от970
8

Подставка для ног Толидо

Настоящее фото товара Кресло Лиссабон ЛИ, произведённого компанией ChiedoCover
от46 290
Оптовая цена
15

Кресло Лиссабон ЛИ

Настоящее фото товара Кресло Белинда, произведённого компанией ChiedoCover
от48 390
Оптовая цена
7

Кресло Белинда

Настоящее фото товара Кресло Белинда W, произведённого компанией ChiedoCover
от51 750
Оптовая цена
6

Кресло Белинда W

Настоящее фото товара Кресло Микра, произведённого компанией ChiedoCover
от81 490
Оптовая цена
5

Кресло Микра

Настоящее фото товара Кресло Доре, произведённого компанией ChiedoCover
от38 190
Оптовая цена
12

Кресло Доре

Стул-кресло Вирджиния, орехНастоящее фото товара Стул-кресло Вирджиния, орех, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена
6

Стул-кресло Вирджиния, орех

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 8 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден