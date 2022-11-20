Характеристики товара
Описание
Хотите, чтобы ваша квартира выглядела, словно фото с обложки журнала? Тогда почему бы не начать… с кресла? Кресло Alex сочетает в себе модные дизайнерские решения и функциональность: эргономичная форма спинки, приятная на ощупь велюровая обивка самых актуальных оттенков и прочный, но легкий и лакончиный металлический каркас создают эффект парящего в воздухе облака.
Основные характеристики
- Высота785 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Ширина680 мм
- Длина660 мм
- Глубина795 мм