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Кресло ALEX, горчичный

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Стул Сенатор с высокой спинкой

Характеристики товара

Описание

Хотите, чтобы ваша квартира выглядела, словно фото с обложки журнала? Тогда почему бы не начать… с кресла? Кресло Alex сочетает в себе модные дизайнерские решения и функциональность: эргономичная форма спинки, приятная на ощупь велюровая обивка самых актуальных оттенков и прочный, но легкий и лакончиный металлический каркас создают эффект парящего в воздухе облака.

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Основные характеристики

  • Высота785 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина680 мм
  • Длина660 мм
  • Глубина795 мм

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