Товар в корзине. Перейти
Кресло Alex, велюр серый - фото 1Кресло Alex, велюр серый - фото 2

Кресло Alex, велюр серый

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пуф Fred, бархат бежевый
Пуф Fred, бархат бежевый
Следующий Журнальный столик Stone 01
Пуф Fred, бархат бежевый

Характеристики товара

Описание

Безупречный комфорт - именно так хочется назвать кресло «Alex».

Мягкие, плавные формы спинки и подлокотников олицетворяют спокойствие и уют, а сиденье и спинка манят своей комфортной глубиной. Кресло «Alex» станет отличным вариантом оформления интерьера гостиной, столовой, библиотеки, кабинета для переговоров или номера в гостинице.
Высокая спинка, широкое сидение, плавные линии - вот основные черты данной модели. Нестандартно смотрятся монолитные опоры, придавая яркую индивидуальность креслу «Alex». Благодаря монолитному строению опор, кресло обладает повышенной устойчивостью, а защитные пластиковые накладки обеспечивают сохранность напольного покрытия.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина840 мм
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Кресло Харис пыльно-розовыйНастоящее фото товара Кресло Харис пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Харис пыльно-розовый

Кресло Харис синийНастоящее фото товара Кресло Харис синий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Харис синий

Кресло Харис серыйНастоящее фото товара Кресло Харис серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Харис серый

Кресло Колумбия оранжевыйНастоящее фото товара Кресло Колумбия оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Колумбия оранжевый

В наличии 19 шт.
Кресло Колумбия пыльно-голубоеНастоящее фото товара Кресло Колумбия пыльно-голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Колумбия пыльно-голубое

В наличии 4 шт.
Кресло Карнавал бежевый + темно-серыйНастоящее фото товара Кресло Карнавал бежевый + темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99024
12 990 ₽Оптовая цена
97Хит

Кресло Карнавал бежевый + темно-серый

В наличии 17 шт.
Кресло Карнавал сиреневое + синееНастоящее фото товара Кресло Карнавал сиреневое + синее, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99047
12 990 ₽Оптовая цена
12

Кресло Карнавал сиреневое + синее

Кресло Манго, вельвет, мятноеНастоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, мятное, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99040
40 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Манго, вельвет, мятное

В наличии 11 шт.
Кресло Манго, вельвет, оливковоеНастоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99040
40 990 ₽Оптовая цена
6

Кресло Манго, вельвет, оливковое

В наличии 15 шт.
Кресло Кристи оливковоеНастоящее фото товара Кресло Кристи оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19049
15 990 ₽Оптовая цена
5

Кресло Кристи оливковое

В наличии 35 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Кресло Альба, синий, с узором, произведённого компанией ChiedoCover
25 100
Оптовая цена
6

Кресло Альба, синий, с узором

Настоящее фото товара Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан, произведённого компанией ChiedoCover
40 590
Оптовая цена
15

Плетеный диван из искусственного ротанга Глассан

В наличии 100 шт.
Стул Бон экокожа красныйНастоящее фото товара Стул Бон экокожа красный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99056
8 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Бон экокожа красный

Уличный столб Paulmann Outd BollardНастоящее фото товара Уличный столб Paulmann Outd Bollard, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена
9

Уличный столб Paulmann Outd Bollard

Настоящее фото товара Комплект для отдыха Вояж на 5 персоны, произведённого компанией ChiedoCover
155 090
Оптовая цена
13

Комплект для отдыха Вояж на 5 персоны

Стул с мягким сиденьем СенаторНастоящее фото товара Стул с мягким сиденьем Сенатор, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
14

Стул с мягким сиденьем Сенатор

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 13 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден