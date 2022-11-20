Характеристики товара
Описание
Безупречный комфорт - именно так хочется назвать кресло «Alex».
Мягкие, плавные формы спинки и подлокотников олицетворяют спокойствие и уют, а сиденье и спинка манят своей комфортной глубиной. Кресло «Alex» станет отличным вариантом оформления интерьера гостиной, столовой, библиотеки, кабинета для переговоров или номера в гостинице.
Высокая спинка, широкое сидение, плавные линии - вот основные черты данной модели. Нестандартно смотрятся монолитные опоры, придавая яркую индивидуальность креслу «Alex». Благодаря монолитному строению опор, кресло обладает повышенной устойчивостью, а защитные пластиковые накладки обеспечивают сохранность напольного покрытия.
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Ширина700 мм
- Глубина840 мм
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия