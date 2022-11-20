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Кресло Ana - фото 1

Кресло Ana

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Диван-кровать угловой КАИР бирюзовый
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Диван-кровать угловой КАИР бирюзовый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина750 мм
  • Глубина770 мм
  • Вес18 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияЕвропа

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