Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота880 мм
- Ширина740 мм
- Глубина830 мм
- Материал сиденьявелюр
- Цветоранжевый
- Страна изготовленияТурция
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Кресло Манго, вельвет, оливковое
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