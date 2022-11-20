Характеристики товара
Описание
Кресло «Анхель» с тканевой обивкой цвета цвета Минт и каркасом цвета Орех.
Суть кресла «Анхель» идеально передана в его форме: мягкое и обволакивающее, вызывающее ассоциации с облаками или зефиром, это - идеальное место для безмятежного отдыха. Кресло, выполненное в стиле арт-деко, является отличным решением для «воздушных» интерьеров, основной целью которых является визуальное увеличение пространства.
Необычная форма кресла является ключевой сильной стороной «Анхель». Широкие подлокотники и идеально выверенный угол наклона между сиденьем и спинкой позволяют полностью расслабиться. Отдыхая в этом кресле, вы забудете о дискомфорте и полностью погрузитесь в релакс.
Оттенок обивки на фото может отличаться от реального.
Основные характеристики
- Ширина950 мм
- Высота860 мм
- Глубина950 мм
- Вес26 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалткань