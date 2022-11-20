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Кресло Анхель, голубое

5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло «Анхель» с тканевой обивкой цвета цвета Минт и каркасом цвета Орех.

Суть кресла «Анхель» идеально передана в его форме: мягкое и обволакивающее, вызывающее ассоциации с облаками или зефиром, это - идеальное место для безмятежного отдыха. Кресло, выполненное в стиле арт-деко, является отличным решением для «воздушных» интерьеров, основной целью которых является визуальное увеличение пространства.

Необычная форма кресла является ключевой сильной стороной «Анхель». Широкие подлокотники и идеально выверенный угол наклона между сиденьем и спинкой позволяют полностью расслабиться. Отдыхая в этом кресле, вы забудете о дискомфорте и полностью погрузитесь в релакс.

Оттенок обивки на фото может отличаться от реального.


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Основные характеристики

  • Ширина950 мм
  • Высота860 мм
  • Глубина950 мм
  • Вес26 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалткань

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