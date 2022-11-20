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Кресло Анника

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Полукресло Самбука, велюр PRIMA purple фиолетовый, белая морилка
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Полукресло Самбука, велюр PRIMA purple фиолетовый, белая морилка

Характеристики товара

Описание

Основание стула - натуральный дуб, лакированный. Включает накладки на ножках из ПВХ для защиты любых поверхностей от царапин и других механических повреждений, а также для усиления скольжения предметов по гладким поверхностям, паркету, плитке, ламинату, стеклу, дереву.
Стул можно разместить в любом жилом помещении, от кухни и столовой до гостиной или рабочего кабинета, а также оснащения отелей, гостевых домов.

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина500 мм
  • Вес8 кг
  • Цветсиний, черный
  • Страна изготовленияГермания

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.26 м3

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