Характеристики товара
Описание
Основание стула - натуральный дуб, лакированный. Включает накладки на ножках из ПВХ для защиты любых поверхностей от царапин и других механических повреждений, а также для усиления скольжения предметов по гладким поверхностям, паркету, плитке, ламинату, стеклу, дереву.
Стул можно разместить в любом жилом помещении, от кухни и столовой до гостиной или рабочего кабинета, а также оснащения отелей, гостевых домов.
Основные характеристики
- Высота850 мм
- Ширина600 мм
- Длина500 мм
- Вес8 кг
- Цветсиний, черный
- Страна изготовленияГермания
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.26 м3