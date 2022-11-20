Характеристики товара
Описание
Мягкое и сдержанное, стильное и практичное, надёжное и удобное, это оно — кресло Archie. Этот элегантный предмет интерьера впишется в дизайн гостиной, прихожей, деткой, кабинета, веранды или лоджии.
Кресло имеет комфортные и мягкие сидение и спинку. Обивка кресла выполнена из практичного и приятного на ощупь вельвета, неприхотливого в уборке и легко поддающегося сухой чистке при помощи пылесоса, щётки или валика. Визуально лёгкая конструкция надёжного кресла в трендовых оттенках не будет перегружать интерьер. Кресло доступно также в других цветах.
Основные характеристики
- Высота1020 мм
- Ширина730 мм
- Глубина800 мм
- Высота до сиденья400 мм
- Вес13 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявельвет
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветсиний, черный