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Кресло Aria

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Скамья-софа Барго

Характеристики товара

Описание

Кресло Aria, прочный пластик, штабелируемое.

Возможно различные цветовые сочетания, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Ширина710 мм
  • Глубина710 мм
  • Материал каркасапластик

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