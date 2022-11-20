Характеристики товара
Описание
Кресло Aria, прочный пластик, штабелируемое.
Возможно различные цветовые сочетания, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Ширина710 мм
- Глубина710 мм
- Материал каркасапластик
Кресло Aria, прочный пластик, штабелируемое.
Возможно различные цветовые сочетания, уточняйте у менеджера.
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