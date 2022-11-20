Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина755 мм
- Ширина820 мм
- Высота830 мм
- Вес29 кг
- Материал каркасамассив дерева
- Обивкавелюр, рогожка или экокожа на выбор
- Максимальная нагрузка140 кг
- Цветголубой
- Страна изготовленияРоссия
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