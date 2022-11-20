Характеристики товара
Описание
Широкое кресло с удобной высокой спинкой на крепком металлическом каркасе. Регулировка по высоте. Обивка выполнена из мягкого износостойкого велюра. Нагрузка до 120 кг. Высота сиденья регулируется от 46 до 56 см.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 72*69*78
Вес брутто: 14,700
Объем: 0,39 м3
Основные характеристики
- Высота1080/1180 мм
- Высота до сиденья460/560 мм
- Ширина650 мм
- Глубина660 мм
- Глубина сиденья485 мм
- Вес12 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветзеленый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки720 мм
- Высота упаковки690 мм
- Глубина упаковки780 мм
- Объём упаковки0.39 м3
- Вес упаковки14.70 кг