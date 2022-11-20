Кресло Аруна бирюзовое
16 190 ₽
Ширина: 110 см
Высота: 65 см
Глубина: 75 см
Вес: 15 кг
Материал: массив дерева, вельвет
Шезлонг Бирма 1
Стул прованс-2
Стул прованс-3
Стул прованс-2, с подлокотниками
Стул прованс-3, с подлокотниками
Стул прованс-4, с подлокотниками
Стул прованс-5, с подлокотниками
Стул прованс-6, с подлокотниками
Стул прованс-4
Стул прованс-6
Диван офисный Дейл
Диван Эридан
Столешница Каро 180 градусов
Столешница Каро 90 градусов
Столешница Кахи 150 см
Столешница Кахи 200 см
Стол Миллер 140
Стол Миллер 160
Подстолье чугунное Понтэ