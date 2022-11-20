Кресло Аруна бирюзовое

11 оценок

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Кресло Аруна бирюзовое

4.5
16 190 ₽
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Кресло Аруна белое

Характеристики товара

Описание

Ширина: 110 см

Высота: 65 см

Глубина: 75 см

Вес: 15 кг

Материал: массив дерева, вельвет

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Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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