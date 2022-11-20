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Кресло Аруна лимон - фото 1Кресло Аруна лимон - фото 2

Кресло Аруна лимон

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Стул Elegance серый, белый

Характеристики товара

Описание

Ширина: 110 см

Высота: 65 см

Глубина: 75 см

Вес: 15 кг

Материал: массив дерева, вельвет

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Популярные варианты обивки

Кресло Аруна лимон - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Кресло Аруна лимон - обивка в цвете 0909
Кресло Аруна лимон - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Кресло Аруна лимон - обивка в цвете LilacLilac
Кресло Аруна лимон - обивка в цвете WhiteWhite
Кресло Аруна лимон - обивка в цвете CreamCream
Кресло Аруна лимон - обивка в цвете 666666
Кресло Аруна лимон - обивка в цвете 0404
Кресло Аруна лимон - обивка в цвете ecruecru
Кресло Аруна лимон - обивка в цвете chocolatechocolate
Кресло Аруна лимон - обивка в цвете 1414
Кресло Аруна лимон - обивка в цвете 88
Кресло Аруна лимон - обивка в цвете 4141
Кресло Аруна лимон - обивка в цвете 2626
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