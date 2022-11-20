Характеристики товара
Описание
Ширина: 110 см
Высота: 65 см
Глубина: 75 см
Вес: 15 кг
Материал: массив дерева, вельвет
Ширина: 110 см
Высота: 65 см
Глубина: 75 см
Вес: 15 кг
Материал: массив дерева, вельвет
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