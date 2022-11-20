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Кресло Atreve Trevor, медовый / ножки черные - фото 1

Кресло Atreve Trevor, медовый / ножки черные

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Ширина670 мм
  • Глубина700 мм
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.39 м3

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