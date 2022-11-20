Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Ширина670 мм
- Глубина700 мм
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьявелюр
- Цветжелтый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.39 м3
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 20мм - золото, красная корона, в наличии
Стул Хит 20мм, каркас - золото, обивка - рогожка фиолетовая
Стул обеденный Шанель коричневый
Стул Браун 25мм
Хит 20мм с подлокотниками, серебро, Рогожка Romeo 09
Стул пластиковый Maya, черный
Стул пластиковый Maya, серый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден