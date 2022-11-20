Кресло Аверс

10 оценок

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Кресло Аверс

4.4
18 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Основание кресла Аверс изготовлено из массива бука. Сиденье выполнено из гнутоклееной фанеры облицованной тканью или искусственной кожей. Поставляется в разобранном виде.

Вес брутто: 13 кг
Габариты упаковки: 670х560х390 мм
Страна производства: Россия

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес10.3 кг
  • Материалмассив, дерево, бук
  • Страна изготовленияРоссия

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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